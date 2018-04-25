Валттери Боттас: "Победы — лишь вопрос времени"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что команда может улучшить болид и пртендовать на победу в каждой гонке. Самое важное, на взгляд финна, повысить скорость машины.

– Я думаю, что сейчас борьба между "Феррари", "Ред Буллом" и "Мерседесом" идет на равных, но нам немного не повезло, а в определенных ситуациях мы могли сработать лучше. Но иногда такое бывает с любой командой, – цитирует f1news Боттаса. – В целом, если мы хотим выиграть много гонок, то должны повысить скорость машины, это самое главное. В противном случае нас ожидают сложности. Но в этом году соперничество в "Формуле-1" обострилось. Конечно, перед нами стоит трудная задача, но мы к этому готовы. Мы знаем, что можем добиться улучшений во многих областях, мы в состоянии все делать идеально, и победы – лишь вопрос времени.

В личном зачете Боттас идет третьим с 40 очками после трех гонок. В Кубке конструкторов "Мерседес" занимает первую строчку с 85 очками. Следом идут "Феррари" (84) и "Ред Булл" (55).