Валттери Боттас: "По нашим расчетам, шин должно было хватить до финиша"

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в гонке на "Гран-при Великобритании", где он занял четвертое место.

- Конечно, сейчас легко говорить, что стоило заехать на пит-стоп. По крайней мере, я сохранил бы второе место. Мы рискнули ради того, чтобы выйти в лидеры, но оказались в итоге четвертыми. Шин не хватило на последние пять кругов, – цитирует гонщика Autosport. – Мне казалось, что есть возможность доехать до финиша на этом комплекте шин. Да, мы не работали на Medium на длинных сериях кругов в тренировках. Но наши расчеты показывали, что все должно быть нормально. Это оказалось не так. Я делал все, чтобы остаться впереди, в том числе проезжал круги в квалификационном темпе. Однако шины изнашивались очень быстро. Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно.

Победителем гонки стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.