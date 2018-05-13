Валттери Боттас: "Обидно уступить всего 0,04 секунды"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выразил разочарование вторым местом в квалификации "Гран-при Испании". Финн проиграл всего 0,04 секунды своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

– Борьба между нами были очень плотной, – цитирует F1i Боттаса. – Это было увлекательно. К сожалению, я испортил первый круг в третьем сегменте, поэтому у меня была всего одна попытка. Уступить всего 0,04 секунды очень обидно. Но в гонке я постараюсь взять свое. Для команды это идеальный сценарий, постараемся взять дубль.