Валттери Боттас о столкновении с Феттелем: "Он просто поехал широко и ударил меня"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, как произошло столкновение между ним и представителем "Феррари" Себастьяном Феттелем. В сегодняшнем "Гран-при Франции" Феттель и Боттас столкнулись на самом старте в первом же повороте.

- Мы ехали бок о бок до зоны торможения, - цитирует Sky Sports Боттаса. - Я поехал снаружи и, думаю, затормозил довольно поздно, оставив ему достаточно места на внутреннем радиусе. Он просто поехал широко и ударил меня. Я заработал прокол и получил довольно серьезное повреждение днища, что сказалось на моей гонке.

После столкновения Боттас отправился в боксы и вернулся на трассу 18-м. В итоге финнскому пилоту удалось прийти на финиш седьмым. После восьми этапов Боттас идет на четвертом месте в личном зачете с 92 очками в активе.