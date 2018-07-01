Валттери Боттас: "Ничто не предвещало проблем, все произошло внезапно"

Пилот "Мерседеса" Валттерри Боттас рассказал, что сошел с дистанции на 14-м круге "Гран-при Австрии" из-за проблем с гидравликой. В этой гонке финн стартовал с поула.

- В третьем повороте упало давление в системе гидравлики, и из-за этого перестали переключаться передачи. Ничто не предвещало проблем. Все произошло внезапно, - приводит Sky Sports слова Боттаса. - Раньше у нас не было подобных неполадок, так что теперь надо выяснить их причину и всё исправить. Мне не повезло.

Отметим, что партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон также не доехал до финиша.