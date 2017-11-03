Валттери Боттас: "Не думал, что Хэмилтон так много работает"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что был удивлен тем, как работает его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец, напомним, в нынешнем сезоне завоевал свой четвертый чемпионский титул.
– Когда я перешел в "Мерседес", совсем не знал Льюиса, – цитирует F1i Боттаса. – Понятия не имел, каков он в жизни. Знал только, что он хороший пилот. Он подтвердил свой уровень. К тому же я узнал его как классного парня, обычного человека. Между нами установилось взаимное уважение. Я всегда знал, что у него большой талант, но не думал, что он так много работает.
RedMack2
Да тут многие вообще считают, что посади условного Палмера на "самовоз" Мерседеса, так он будет титулы штамповать один за другим, а вот "дядя Миша" на ведре Феррари постоянно выше головы прыгал, как-то так...
23:51