Валттери Боттас: "Не думал, что Хэмилтон так много работает"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что был удивлен тем, как работает его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец, напомним, в нынешнем сезоне завоевал свой четвертый чемпионский титул.

– Когда я перешел в "Мерседес", совсем не знал Льюиса, – цитирует F1i Боттаса. – Понятия не имел, каков он в жизни. Знал только, что он хороший пилот. Он подтвердил свой уровень. К тому же я узнал его как классного парня, обычного человека. Между нами установилось взаимное уважение. Я всегда знал, что у него большой талант, но не думал, что он так много работает.