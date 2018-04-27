Валттери Боттас: "Надеюсь выиграть титул"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас подчеркнул, что намерен бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Финн после трех гонок занимает третье место в личном зачете чемпионата мира с 40 очками.

– Надеюсь, что в нынешнем сезоне у меня получится выиграть чемпионство. Это единственная цель в моей карьере, – цитирует AFP Боттаса. – Но я не зацикливаюсь на этом, а просто много работаю. Стараюсь получать максимум удовольствия, потому что в таком случае выступаю лучше. И рано или поздно день чемпионства наступит.