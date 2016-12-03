Валттери Боттас: "Надеюсь, новый регламент даст шанс "Уильямсу"

Пилот "Уильямса" Валттери Боттас надеется, что в следующем году команда в связи с изменением технического регламента сможет выступить успешно. В нынешнем сезоне в Кубке конструкторов "Уильямс" стал лишь пятым.

– В этом году у нас было несколько хороших гонок, но в середине сезона производительность резко упала, – цитирует F1i Боттаса. – Мы анализируем положение дел, думаем, почему иногда происходят провалы. Надеюсь, обновление регламента даст возможность нашим инженерам проявить себя, и они сделают достойный болид.