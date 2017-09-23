Валттери Боттас: "Моя цель - обойти Феттеля"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что ему по силам догнать Себастьяна Феттеля из "Феррари". Немец отстает от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 28 очков и опережает Боттаса на 23 балла.

– Я думаю, что следующая цель – Феттель, – цитирует Motorsport Боттаса. – Это достижимая цель. Мы здорово провели гонку в Сингапуре, улучшили положение в чемпионате. Надеюсь, что и в следующих гонках добьемся прогресса. Хотя не стоит недооценивать "Феррари". Эта команда способна выдать сильный уик-энд. Впереди еще шесть гонок, много очков в розыгрыше, так что второе место – хорошая цель для меня. Хочется, чтобы оба пилота "Мерседеса" были лидерами в чемпионате. Я сосредоточусь на погоне за Феттелем. Об отрыве Хэмилтона особо не думаю. Он пока довольно большой.