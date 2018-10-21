Валттери Боттас: "Моей задачей будет обойти Райкконена"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас признался, что испытал проблемы в квалификации "Гран-при США". Финн показал четвертое время, но стартует третьим из-за штрафа Себастьяна Феттеля.

– Это была хорошая сессия вплоть до второй попытки в третьем сегменте, – цитирует Grand Prix Боттаса. – Все улучшили свое время, а я не смог найти сцепление с дорогой. Хотелось, чтобы температура и давление в шинах были оптимальными. Первая попытка была намного лучше, поэтому надо изучить все данные.

Третье место – неплохая стартовая позиция. Моей задачей будет обойти Райкконена, потому что мы с Хэмилтоном хотим как можно больше очков набрать для команды. Думаю, что у всех команд будут определенные вопросы по шинам, поскольку есть только ограниченная информация об их работе.