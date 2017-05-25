Валттери Боттас: "Мерседес" пошел по неправильному пути"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, ставший десятым во второй практике "Гран-при Монако", посетовал, что немецкой конюшне не удалось выбрать правильные настройки. Финн высоко оценил класс соперника.

– Первая тренировка прошла нормально, – приводит Autosport слова Боттаса. – Но в перерыве мы внесли изменения в настройки, пытаясь улучшить баланс, и, как оказалось, пошли по неправильному пути. Команда знает, что нужно делать, но наши соперники очень сильны.

Прогреть шины за один круг невозможно, на это уходит несколько кругов. Жаль, что у нас нет более мягких составов.