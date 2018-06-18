Валттери Боттас: "Мерседес" не будет фаворитом "Гран-при Франции". Это факт"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что на грядущем "Гран-при Франции" его команда не будет главным претендентом на победу. Очередной уик-энд пройдет с 22 по 24 июня.

- Нас ждет другое "Гран-при", где будет использоваться другая резина, и позитивный момент в том, что мы получим новые двигатели, которые были нужны еще в Канаде, если мы собирались бороться за победу, – цитирует Sky Sports Боттаса. – Надеюсь, на нашей машине появятся и другие технические новинки, ведь сейчас каждая команда готовит их к каждой гонке, а борьба в чемпионате обостряется. В Канаду мы прилетели, понимая, что теоретически монреальская трасса нам подходит. Туда мы привезли старый двигатель, полагая, что у нас все равно будет шанс побороться за победу. Но не сложилось – это говорит о том, сколь напряженно идет гонка модернизаций, и мы должны продолжать работать, чтобы добиться улучшений. Но мы однозначно не будем фаворитами Гран При Франции, это факт.

После семи этапов Боттас в личном зачете занимает третье место, имея в активе 86 очков. Впереди – партнер финна по команде Льюис Хэмилтон (120 очков) и пилот "Феррари" Себастьян Феттель (121).