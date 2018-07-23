Валттери Боттас: "Меня попросили свести риск к минимуму"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас поделился впечатлениями от "Гран-при Германии". Он занял второе место, уступив только своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

- Каждый гонщик стремится к победе. После вылета Себастьяна Феттеля я подумал, что у меня появился хороший шанс. Но Льюису повезло больше с моментом выезда машины безопасности, – приводит слова Боттаса Autosport. – У нас было интересное сражение на первом круге после рестарта. Но мне не удалось выйти вперед. А затем меня попросили свести риск к минимуму, и я это понимаю. В любом случае нужно смотреть на позитивные моменты. Команда добилась отличного результата, завоевав победный дубль на домашней трассе для "Мерседеса".