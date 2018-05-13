Валттери Боттас: "Хотел бороться за победу"

Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас подчеркнул, что команда идеально провела "Гран-при Испании". Пилот занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

- Я хотел бороться за победу, но команда провела хорошую гонку, - цитирует Sky Sports Боттаса. - У нас хорошая машина, хорошая команда. Мы сегодня были очень грамотны стратегически.

Не верил, что мы можем пройти с одним пит-стопом, но мы смогли, и я этому рад.

Мы идеально сработали как команда. Нам нужно продолжать в том же духе, в том числе мне. Победы придут.