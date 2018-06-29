Вальттери Боттас: "Хорошее начало уик-энда. Обновления болида работают хорошо"

Пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас рассказал, как прошли свободные практики на "Гран-при Австрии". По итогам свободных заездов финн показал второе время, пропустив вперед лишь напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

- Это было хорошее начало уик-энда. Сегодня мы опробовали наши обновления и по первому впечатлению можно сказать, что они работают хорошо, - цитирует официальный сайт "Мерседеса" Боттаса. - Команда долго работала над ними. Особенно чувствуется стабильность задней части болида. В минувшем году я испытывал проблемы с этим и мог столкнуться с ними теперь в Австрии, так как воскресенье прогнозируют жаркое. Так что стабилизация задней части болида это хороший момент. Вместе с тем, еще необходимо немного поработать в плане баланса, чтобы выжать максимум. Квалификация на этой трассе по-настоящему захватывающая, так как здесь мало поворотов и для того, чтобы попасть на первый ряд, каждый из них необходимо пройти безошибочно.

Квалификация "Гран-при Австрии" пройдет 30 июня.