Валттери Боттас: "Хочу выиграть гонку в Абу-Даби. Это возможно"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассчитывает на победу в гонке "Гран-при Абу-Даби". Это будет заключительный этап сезона, в котором финн ни разу не выигрывал.

– В прошлом сезоне у меня была хорошая форма в Абу-Даби, так что все возможно, – цитирует F1i Боттаса. – В нынешнем сезоне борьба впереди более плотная. У нас нет такого преимущества, как раньше. Но я хочу выиграть и квалификацию, и гонку на этом последнем этапе сезона. Это моя главная цель. Сделаю все, чтобы это произошло. И тогда приятнее будет уйти на каникулы. Последние гонки были трудными для меня, но я знаю, что настроение улучшится, как только начну побеждать.