Вальттери Боттас: "Феттель извинился за аварию. Это приятно, но мне было нечего ответить ему"

Пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас рассказал, что после гонки "Гран-при Франции" к нему подошел гонщик "Феррари" Себастьян Феттель и извинился за аварию, которую спровоцировал на старте.

- Он подошел ко мне после гонки и извинился. Это приятно, но мне было нечего ответить ему, - цитирует Crash Боттаса. - Потому как я уже потерял очки и ничего не мог с этим поделать. Феттель сказал мне, что это была его ошибка, признал неправоту, и это был хороший поступок. Я со своей стороны знаю, что ошибаться могут все. Так что у меня нет никаких вопросов к Себастьяну и мы двигаемся дальше.

Боттас и Феттель столкнулись в первом же повороте и были вынуждены отправиться в боксы. На трассу гонщики вернулись в конце пелотона, однако к финишу смогли улучшить свои позиции: Феттель пришел пятым, Боттас – седьмым.