Валттери Боттас: "Ферстаппен испортил мою попытку в третьем сегменте"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выразил недовольство гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном после квалификации "Гран-при Мексики". Финн будет стартовать в гонке четвертым, а голландец – вторым.

– Я был на своем первом круге в первой части третьего сегмента, а Макс замедлился на выходе из 12-го поворота, – цитирует Sky Sports Боттаса. – К сожалению, он помешал мне пройти круг идеально. Я вынужден был притормозить. Мне не так важно, заслуживает ли он наказания за это. Не знаю, что там говорят правила. Но прекрасно понимаю, что он испортил одну из моих попыток показать лучшее время.