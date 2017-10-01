Валттери Боттас: "Это самый трудный момент в моей карьере"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас признался, что его не устроило выступление в гонке "Гран-при Малайзии". Финн финишировал только на пятом месте.

– Это самый трудный момент в карьере, – цитирует F1i Боттаса. – Я просто хочу бороться на трассе за высокие места, но не могу этого сделать в последнее время по многим причинам. Есть много вопросов. Хэмилтон в последних гонках хорош, поэтому разрыв между нами растет. Мне нужно сокращать его. А такие мои гонки никому не помогут. Механические настройки у нас были одинаковыми, разница только в аэродинамике.