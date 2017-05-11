Вальттери Боттас: "Было бы глупо не бороться за победу в каждой гонке"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас после победы на "Гран-при России" отметил, что теперь будет сражаться за первое место в каждой гонке. Для 27-летнего гонщика эта победа стала первой в карьере в "Формуле-1". После четырех этапов сезона он занимает четвертое место в личном зачете, набрав 63 очка.

– Было бы глупо не бороться за победу – это должно быть единственной целью в каждой гонке, – приводит BBC Sport слова Боттаса. – Шанс есть всегда, что еще приятнее, я могу выигрывать. Первая победа всегда придает дополнительную уверенность и стремление продолжать в том же духе. Мне удалось прибавлять с каждой квалификацией и гонкой, и я хочу продолжать прогрессировать.