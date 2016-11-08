В "Заубере" не боятся потерять спонсоров с уходом Насра и Эрикссона

Глава "Заубера" Мониша Кальтенборн не переживает по поводу возможной потери спонсорских отчислений с уходом из команды Фелипе Насра и Маркуса Эрикссона. Оба гонщика приносят значительные средства в команду благодаря личным спонсорам.

– Мы не переживаем, ничто не угрожает существованию "Заубера", – цитирует Motorsport Кальтенборн. – Но ни одна из команд не откажется, конечно, если пилот приведет с собой еще и спонсора. Это всегда хорошо для всех. У нас есть варианты, мы их оцениваем. Наср и Эрикссон тоже в этом списке. Пилоты же могут вести переговоры с другими командами. Мы следим за ситуацией на рынке и готовим разные варианты действий.