В "Заубере" надеются на более честное распределение денег со сменой владельца "Формулы-1"

Глава "Заубера" Мониша Кальтенборн надеется, что будущие владельцы "Формулы-1" Liberty Media будут более честно распределять доходы между командами. По ее словам, сейчас очень велик зазор между богатыми и бедными командами.

– Я уверена, что антимонопольные органы все внимательно изучат, – цитирует Grand Prix Кальтенборн. – Потому что вопрос честной конкуренции не так прост. Мы надеемся, что борьба станет более честной. Вместе с "Форс Индией" мы уже вышли на Liberty Media и донесли свои соображения. У нас появится владелец, который прекрасно разбирается в маркетинге. Надеюсь, мы добьемся хорошего диалога с владельцем.