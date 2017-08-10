В "Заубере" готовы предоставить место для Леклера

Глава "Заубера" Фредерик Вассер отметил, что команда готова предоставить место пилотам молодежной программы "Феррари". Ранее в итальянской команде отмечали, что поэтому продлили соглашение о поставке двигателей "Зауберу" на 2018 год. В программу "Феррари" входят Антонио Джовинацци и Шарль Леклер.

– Для "Заубера" было бы полезно, если бы пилот наподобие Леклера сел за руль машины, – цитирует Speed Week Вассера, который не стал раскрывать деталей того, как будет реализовано сотрудничество с "Феррари" по пилотам.