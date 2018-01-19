В "Уильямсе" ждут от Сироткина стабильности

Глава команды "Уильямс" Майк О’Дрисколл отметил, что в команде очень тепло приняли россиянина Сергея Сироткина. О’Дрисколл также добавил, что от Сироткина ждут той же стабильности, что он показал на тестах в Абу-Даби.

– Мы ждем от Сергея той же стабильности, что он показал на тестах в Абу-Даби, – сказал О’Дрисколл. – Там он был невероятно стабилен. А также обратной связи и того, что он наладит хорошие отношения с инженерами и персоналом. Могу сказать, что когда мы его официально представили команде, ребята приняли Сергея очень тепло. Да, многие трассы "Ф-1" ему незнакомы, но Сироткин очень талантлив и быстро учится. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что 16 января 22-летний россиянин заключил соглашение основного гонщика с "Уильямс", став напарником Лэнса Стролла.

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