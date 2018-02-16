В "Уильямсе" уверяют, что наличие спонсоров не было фактором выбора Сироткина и Стролла

Заместитель главы "Уильямса" Клэр Уильямс ответила на критику в адрес команды за выбор состава на 2018 год. И Лэнс Стролл, и Сергей Сироткин имеют спонсорскую поддержку, поэтому, как многие предполагают, "Уильямс" сделал выбор в их пользу.

– Это опасный бизнес, поэтому мы не будем сажать кого-то в машину только потому, что нам заплатят, – цитирует F1i Уильямс. – Наш процесс принятия решений сложнее, чем просто предоставление места пилоту, который нам заплатит. В наши дни трудно найти деньги любой команде. Но наличие спонсорской поддержки у пилота – это дополнительный бонус. Это не основание для принятия решений в "Уильямсе". А наличие личных спонсоров – не новость в "Формуле-1". Это здорово, что у пилотов есть партнеры. Автоспорт очень дорогое занятие. Финансовая поддержка есть у всех, и всем она нужна. Можно вспомнить Алонсо. Банк "Сантандер" следовал за ним во все команды. Можно было бы и Фернандо назвать рента-драйвером, но я бы так не сказала.