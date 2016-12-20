В "Уильямсе" попрощались с Симондсом

Глава "Уильямса" Клэр Уильямс подтвердила, что технический директор команды Пэт Симондс покидает свой пост. 63-летний авторитетный британский инженер решил завершить карьеру за год до истечения срока контракта.

– Пэт в последние три года был одним из самых ценных кадров команды, – цитирует F1i Уильямс. – С подписания контракта с ним началась масштабная реструктуризация в 2013 году. Он стал залогом стабильности "Уильямса". Я благодарю его за работу. В ближайшее время сообщим об изменениях в инженерном штабе.