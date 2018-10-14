В "Уильямсе" подтвердили, что место Сироткина может занять Окон

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс сообщила, что пилот "Форс Индии" Эстебан Окон в следующем сезоне может стать призовым гонщиком ее команды. Это означает, что француз может заменить россиянина Сергея Сироткина, поскольку одно из мест уже занято – был заключен контракт с Джорджем Расселлом, а у Сироткина договора на следующий сезон пока нет.

– Мы работаем над вторым гонщиком, – цитирует Sky Sports Уильямс. – Это короткий список претендентов. Все они хороши. Но много времени выбор не займет. Конечно, Окон входит в число претендентов. Мы были бы сумасшедшими, если бы не рассмотрели его.