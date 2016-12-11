13:41 | ФОРМУЛА-1

В "Уильямсе" готовы к ошибкам и авариям Стролла

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Технический директор "Уильямса" Пэт Симондс не исключает, что у новичка команды Лэнса Стролла будут ошибки в первом сезоне. 18-летний канадец в следующем году будет партнером Валттери Боттаса по "Уильямсу".

– Конечно, Стролл будет совершать ошибки, и нам придется потратить силы на ремонт машины, – цитирует Reuters Симондса. – Такие вещи случаются. Это часть процесса. Если посмотреть на его карьеру, то в 2015 году в "Формуле-3" он не раз попадал в аварии. Однако мы видим его огромный талант, мастерство. Для 18-летнего парня он очень хорош.

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