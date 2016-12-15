23:35 15 декабря | ФОРМУЛА-1

В "Уильямсе" допускают возможность перехода Боттаса в "Мерседес"

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Руководитель команды "Уильямс" Клэр Уильямс сообщила, что пилот Валттери Боттас может оказаться занять в "Мерседесе" место ушедшего Нико Росберга. По ее словам, такой вариант может быть реализован в том случае, если команда найдет финскому гонщику замену в лице опытного пилота.

– Отрадно осознавать, что такая команда, как "Мерседес", рассматривает Боттаса в качестве потенциальной замены Нико Росбергу, – приводит BBC слова Уильямс. – Мы всегда знали, что Валттери является по-настоящему талантливым пилотом. Нам приятно, что лидеры чемпионата признают и видят это. Тем не менее, у нашей команды есть собственные амбиции. Мы можем позволить Боттасу уйти, только если найдем ему замену в лице другого опытного пилота, например, уровня Фелипе Массы. В любом случае, решение будет принято в интересах нашей команды.

 

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