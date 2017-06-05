В "Торо Россо" довольны выступлениями Квята

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост не придает большого значения тому, что по итогам первых шести гонок Даниил Квят проигрывает Карлосу Сайнсу 21 очко. 22-летний испанец (25 очков) занимает восьмую строчку в личном зачете, 23-летний россиянин (4 балла) располагается на 15-м месте – последнем среди тех, кто заработал в этом году очки. По мнению Тоста, это ничего не говорит об уровне Квята.

– Сезон еще не закончился, он только начался, – приводит Motorsport слова Тоста. – Самое главное – если у Дани дела идут неважно, мы всегда знаем, почему. И он это тоже знает. Даниил хорошо работает. В этом году ему много раз не везло: возьмите Китай, где у него были неполадки с гидравликой, или Бахрейн, где его вытолкнули с трассы на первом круге. Он в хорошем настроении. Он быстрый, очень сфокусированный. Мы довольны его выступлениями.

Сайнс сильно вырос как гонщик. Карлос достигает все более и более высокого уровня. Он заработал много очков в гонках. Если не брать Бахрейн, он был в десятке во всех гонках. Это говорит, что он проделывает фантастическую работу.

С точки зрения стиля пилотирования между ними нет большой разницы. Технически они тоже одинаково подкованы. Примерно равны по скорости. Да и как личности они не сильно отличаются друг друга. Очень похожи. Ни у одного нет какого-то одного главного недостатка. В "Формуле-1" всегда есть области, где можно стать немного лучше. Это бесконечный процесс. Я рад, что оба наших пилота очень целеустремленные и хорошо относятся друг к другу. Видно, как хорошо они учатся, и я весьма воодушевлен ими обоими.