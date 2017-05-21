В стратегическую группу развития "Формулы-1" планируется пригласить представителей всех команд

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун предложил расширить число участников стратегической группы развития. Сейчас в этот совещательный орган входят представители ФИА, "Формулы-1" и шести команд: "Мерседеса", "Феррари", "Ред Булла", "Уильямса", "Макларена" и "Форс Индии". Браун предлагает включить в группу представителей всех команд пелотона, что приветствует глава "Заубера" Мониша Кальтенборн.

– Мы хотя бы узнаем, о чем там говорят, – цитирует F1i Кальтенборн. – Теоретически будет возможность понять логику некоторых предложений по регламенту. Раньше мы не могли понять, почему принимается то или иное решение. Да и мало кто мог понять. Сейчас можно будет учесть разные взгляды. Мы не чувствуем себя вовлеченными в процесс обсуждения правил.