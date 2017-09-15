В "Рено" подтвердили будущее сотрудничество с "Маклареном"

Президент спортивного отделения "Рено" Жером Столл подтвердил, что компания станет поставщиком двигателей для "Макларена" с 2018 по 2020 год. Ранее "Макларен" объявил о прекращении сотрудничества с "Хондой".

– Это стратегическое решение для "Рено", – цитирует F1i Столла. – Мы впервые будем работать с "Маклареном". Гордимся тем, что достигли соглашения с такой именитой командой. Этот союз будет не только техническим и спортивным. Он даст маркетинговые и коммуникационные преимущества. Мы знаем, что "Макларен" будет подстегивать нас к новым достижениям. Это полезно для всех.