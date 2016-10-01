В "Рено" хотят полностью поменять состав пилотов

Руководство "Рено" на следующий сезон планирует пригласить опытных гонщиков с хорошей репутацией, предлагая привлекательные финансовые условия и долгосрочные трехлетние контракты, информирует F1News. При этом заводская команда французского автоконцерна ведет переговоры даже с теми пилотами, кто в настоящее время связан действующими договоренностями. По слухам, больше всего ее интересуют Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас и Карлос Сайнс.

На текущий момент у действующих пилотов команды Кевина Магнуссена и Джолиона Палмера на двоих всего 7 баллов в личном зачете, и все 7 на счету датчанина.