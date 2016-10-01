11:12 | ФОРМУЛА-1

В "Рено" хотят полностью поменять состав пилотов

0
0
0

Руководство "Рено" на следующий сезон планирует пригласить опытных гонщиков с хорошей репутацией, предлагая привлекательные финансовые условия и долгосрочные трехлетние контракты, информирует F1News. При этом заводская команда французского автоконцерна ведет переговоры даже с теми пилотами, кто в настоящее время связан действующими договоренностями. По слухам, больше всего ее интересуют Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас и Карлос Сайнс.

На текущий момент у действующих пилотов команды Кевина Магнуссена и Джолиона Палмера на двоих всего 7 баллов в личном зачете, и все 7 на счету датчанина.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/Championship/2016/personpoints.shtml

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ