16:53 | Формула-1

В "Ред Булле" и "Торо Россо" довольны дебютом Хартли

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что в команде довольны выступлением дебютанта "Торо Россо" Брендона Хартли. На "Гран-при США" новозеландец занял 13-е место.

– На длинных отрезках гонки Хартли уже очень хорош, – цитирует F1Today Марко. – Это впечатляет. Мы общались с инженерами. Они тоже впечатлены его работой. У него хорошее понимание технической части.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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abs68

они каждым гонщиком довольны, только кто-то собирается из ред булла, кто-то уже в рено, а кого-то вытолкнули из одной, а потом и второй команды. Их слова ничего не стоят

17:45