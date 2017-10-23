В "Ред Булле" и "Торо Россо" довольны дебютом Хартли

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что в команде довольны выступлением дебютанта "Торо Россо" Брендона Хартли. На "Гран-при США" новозеландец занял 13-е место.
– На длинных отрезках гонки Хартли уже очень хорош, – цитирует F1Today Марко. – Это впечатляет. Мы общались с инженерами. Они тоже впечатлены его работой. У него хорошее понимание технической части.
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они каждым гонщиком довольны, только кто-то собирается из ред булла, кто-то уже в рено, а кого-то вытолкнули из одной, а потом и второй команды. Их слова ничего не стоят
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