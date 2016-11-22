В "Пирелли" обещают сделать лучше дождевые шины

Глава спортивного отдела "Пирелли" Пол Хембри отметил, что компания постарается учесть все ошибки при создании дождевых шин для регламента 2017 года. После "Гран-при Бразилии" многие пилоты раскритиковали работу дождевой резины.

– Мы провели четыре или пять дней испытаний на мокрой трассе в этом сезоне, чтобы усовершенствовать шины в 2017 году, – цитирует F1i Хембри. – Преимуществом нынешнего сезона стало то, что мы можем по ходу сезона проводить тесты. Это очень важно. Естественно, все идеально с первой же гонки не будет. Наверняка нас поджидают сюрпризы. Но мы сможем быстро отреагировать и внести коррективы. Это фантастическая возможность после трех лет запрета на доработку шин по ходу сезона.