В "Мерседесе" склоняются к приглашению Верляйна на место Росберга

Глава инженерного отдела "Мерседеса" Альдо Коста считает, что пилот "Манора" Паскаль Верляйн способен заменить завершившего карьеру Нико Росберга. По его словам, команда должна делать ставку на пилотов собственной программы развития, в которую помимо Верляйна входит Эстебан Окон, уже подписавший контракт с "Форс Индией" на следующий год.

– Мы вложили значительные ресурсы в развитие молодых пилотов, – цитирует Autosprint Косту. – Очевидно, необходимость обратиться к ним возникла раньше, чем мы предполагали, однако наши молодые гонщики обладают большим потенциалом. У Верляйна немного больше опыта, потому что он в течение сезона работал с шинами "Пирелли" на нашей машине. Вероятно, это один из лучших вариантов.