В "Мерседесе" рады, что "Формула-1" будет принадлежать американской корпорации

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рад, что у "Королевских гонок" появится владелец из США. Текущий владелец чемпионата фонд CVC Capital Partners вот-вот должен продать свою долю акций другой корпорации Liberty Media, которой владеет медиамагнат и крупнейший землевледелец в США Джон Мэлоун. В собственности американца также значится бейсбольная команда "Атланта". Сумма сделки оценивается примерно в 8,5 миллиарда долларов.

– Если вы приобретаете компанию за такие деньги, да еще и владеете такой медиаимперией, как Liberty, то вы человек дела, – цитирует Autosport Вольффа. – Сомневаюсь, что кто-то стал бы приобретать такой пакет акций, тратить столько финансов и потом заявлять, что не будет что-то менять, лишь сделает все на американский манер.

Есть вещи, которым нам стоит поучиться у такого способа ведения бизнеса, особенно в области цифровых технологий, однако то, что работает там, не обязательно пройдет здесь.

Они собираются внимательно все изучить и проанализировать, чтобы знать наверняка, что нужно поменять, а что оставить как есть. Вот почему эти парни могут себе позволить такую сделку. Я рад, что американские медиа покупают акции "Формулы-1".