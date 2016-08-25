17:25 25 августа | ФОРМУЛА-1

В "Мерседесе" подтвердили, что Хэмилтон стартует с конца пелотона в Бельгии

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Перед началом гоночного уик-энда "Гран-при Бельгии" в "Мерседесе" подтвердили, что Льюис Хэмилтон потеряет позиции на стартовой решетке из-за замены двигателя, сообщает Sky Sports. В текущем сезоне Хэмилтон уже использовал пять комплектов силовой установки, а также три двигателя внутреннего сгорания, накопитель энергии и элементы электроники. За использование деталей мотора из шестого комплекта британец понесет наказание в виде потери десяти позиций в Спа.

Однако команда может использовать сразу два комплекта, чтобы Хэмилтон получил лишь одно общее наказание, в результате которого гонщик будет стартовать последним.

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