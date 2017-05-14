В "Мерседесе" не отрицают интереса к Алонсо

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не исключил, что его команда может пригласить Фернандо Алонсо из "Макларена" в следующем сезоне. При этом он подчеркнул, что полностью доверяет своим нынешним пилотам.

– Конечно, мы должны рассматривать такую возможность, – цитирует El Mundo Deportivo Вольффа. – Глупо заранее отрицать все и отказываться от всего. Но реальная ситуация такова, что есть и другие пилоты в приоритете. Сейчас наш приоритет – это Боттас и Хэмилтон. Мы также следим за нашими молодыми пилотами. Есть и другие пилоты, которые мне нравятся. Алонсо – в их числе. Но не более.