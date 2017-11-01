В "Мерседесе" не очень довольны предложенным новым регламентом по двигателям

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не очень доволен тем, какой проект по новым двигателям представила ФИА. Планируется, что с 2021 года двигатели станут чуть проще за счет отказа от ряда систем рекуперации энергии, а также будут более шумными и дешевыми.

– Эта концепция очень похожа на то, что у нас есть сейчас, – цитирует F1i Вольффа. – Но все же это будет совершенно новая разработка, что окажется дорогостоящим. Поскольку командам придется работать с 2018 по 2020 год параллельно над двумя двигателями для двух регламентов: действующего и будущего. К тому же нужно думать в целом о "Формуле-1" с 2021 года, а не только о двигателях. Это предложение – отправная точка для дальнейших обсуждений. Мы готовы начать переговоры и надеемся, что наши аргументы будут услышаны.