16:19 | ФОРМУЛА-1

В "Мерседесе" не нашли причину поломки двигателя на болиде Хэмилтона

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Как сообщили руководители "Мерседеса", в команде пока не разобрались с причиной поломки двигателя на болиде Льюиса Хэмилтона в Малайзии, информирует Crash.net. Британец был близок к победе в гонке и возвращению на первую строчку личного зачета, однако за 15 кругов до финиша сход лишил его такой возможности. В результате Нико Росберг, занявший третье место, увеличил отрыв от своего напарника на 23 очка.

Этот отказ двигателя на машине британца стал третьим в сезоне после поломок в квалификациях в Китае и России. По этой причине Хэмилтон после гонки в Малайзии намекнул на то, что кто-то в "Мерседесе" не хочет его победы в чемпионате.

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