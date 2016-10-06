В "Мерседесе" нашли причину поломки двигателя на болиде Хэмилтона

Как сообщили руководители "Мерседеса", в команде пока разобрались с причиной поломки двигателя на болиде Льюиса Хэмилтона в Малайзии, информирует Autosport. Анализ показал, что двигатель британца отказал из-за поломки подшипника большой головки шатуна. Это случилось после внезапной потери масла после прохождения 618 км. В команде заверили, что пересмотрят параметры всех имеющихся двигателей.

Напомним, что Хэмилтон был близок к победе в гонке и возвращению на первую строчку личного зачета, однако за 15 кругов до финиша сход лишил его такой возможности. В результате Нико Росберг, занявший третье место, увеличил отрыв от своего напарника на 23 очка.

Этот отказ двигателя на машине британца стал третьим в сезоне после поломок в квалификациях в Китае и России. По этой причине Хэмилтон после гонки в Малайзии намекнул на то, что кто-то в "Мерседесе" не хочет его победы в чемпионате.