В Майами предупредили, что проведение "Гран-при" в городе может вызвать недовольство жителей

Проведение "Гран-при Майами" может вызвать волну негодования у местных жителей, утверждает Motorsport. Эта гонка по улицам города должна пройти осенью 2019 года. Владельцы "Формулы-1" Liberty Media активно работают над организацией такого этапа в календаре. Однако общественный совет Майами сообщил, что промоутеры могут столкнуться с исками со стороны жителей, которых не порадуют неудобства, связанные с проведением городской гонки. Речь о перекрытии ряда дорог и улиц, а также о большом уровне шума.

По данным источника, организаторы должны юридически продумать этот вопрос или создать условия, при которых наименьшее число жителей будут испытывать дискомфорт. Глава Майами Фрэнсис Суарес видит выход в том, что проведение "Гран-при" в городе может создать много временных рабочих мест для населения.