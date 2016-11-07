16:51 | ФОРМУЛА-1

В "Маноре" не боятся ухода обоих пилотов из команды

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Спортивный директор "Манора" Дэйв Райан признался, что для его команды не будет трагедией уход из команды обоих гонщиков. Эстебан Окон и Паскаль Верляйн входят в сферу интересов других команд, среди которых "Форс Индия" и "Рено".

– Нас это не расстроит, – цитирует Motorsport Райана. – Приятно работать с молодыми ребятами, которые приходят в гонки с большими амбициями и желанием работать. Здорово, что часть пути они проходят с нами. Нам приятно работать с Паскалем и Эстебаном. Если они уйдут, мы найдем других гонщиков, которые тоже будут хорошо работать с командой. Окон и Верляйн талантливы, имеют большое будущее. Уверен, они надолго в "Формуле-1".

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