В Малайзии Хэмилтон в сотый раз в карьере будет стартовать с поул-позиции

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выиграв квалификацию "Гран-при Малайзии", в сотый раз в карьере будет стартовать с поул-позиции, сообщает пресс-служба "Формулы-1". Этот результат является вторым в истории "Королевских гонок". От рекордного показателя легендарного Михаэля Шумахера британец отстает на 16 побед в квалификациях.
MOST FRONT ROWS, ALL-TIME:– Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
Michael Schumacher: 116
Lewis Hamilton: 100
Ayrton Senna: 87
Alain Prost: 86#F1FastFact #MalaysiaGP pic.twitter.com/qXPdwsDJ63