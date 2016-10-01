13:18 | ФОРМУЛА-1

В Малайзии Хэмилтон в сотый раз в карьере будет стартовать с поул-позиции

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выиграв квалификацию "Гран-при Малайзии", в сотый раз в карьере будет стартовать с поул-позиции, сообщает пресс-служба "Формулы-1". Этот результат является вторым в истории "Королевских гонок". От рекордного показателя легендарного Михаэля Шумахера британец отстает на 16 побед в квалификациях.

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