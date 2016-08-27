В Малайзии "Формула-1" получит новые, более надежные шины

Компания "Пирелли", поставляющая шины для "Формулы-1" подготовит новый вариант покрышек для "Гран-при Малайзии", сообщает Motorsport. По информации источника, новый вариант шин станет более надежным и безопасным и должен выдерживать нагрузки от атаки пилотов на поребрики в поворотах. По словам представителя компании, изменения не должны сказаться на скорости и степени износа шин. Напомним, что итальянские шинники в настоящее время активно занимаются тестами нового типа шин на 2017 год, который станет переломным для серии с точки зрения технического регламента.