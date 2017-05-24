В "Макларене" раздражены работой "Хонды"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье выразил недовольство работой поставщика двигателей "Хонды". Он сетует на отсутствие прогресса в разработке надежного и производительного мотора.

– Проблема в том, что мы не можем купить двигатель просто из каталога, – цитирует La Dernière Heure Булье. – Мы с "Хондой" начинали с нуля, с новых правил. Сотрудничество основано на хорошей репутации японской техники. Но никаких гарантий не было. Мы пытаемся найти решение. Я все время нахожусь между Англией и Японией, чтобы попытаться повлиять на них. Но у японцев свое особое мышление. Европейцам их трудно понять. Их подход совершенно другой. Но, видимо, так это у них работает. Япония же одна из ведущих мировых держав. Нас поджимают сроки. У руководства будут возникать вопросы, и сложно себя мотивировать, не видя прогресса. Я хочу, чтобы все это работало. Но решение пусть принимают руководители "Макларена".