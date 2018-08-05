В "Макларене" подтвердили интерес к Сайнсу

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун подтвердил интерес команды к пилоту "Рено" Карлосу Сайнсу. Напомним, что испанец имеет контракт с "Ред Буллом", а в "Рено" выступает на правах аренды.

– Мы считаем, что Карлос отличный гонщик, – цитирует F1i Брауна. – Потенциально он доступен на рынке. И он, безусловно, войдет в нашу сферу интересов, если у нас появится свободное место. Если бы у нас была вакансия, мы бы точно рассмотрели кандидатуру Сайнса. У нас сейчас на контракте Вандорн и Алонсо, но сами понимаете, что в "Формуле-1" полно нюансов. Пока не готовы принять решение по гонщикам на 2019 год.