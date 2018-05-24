В "Макларене" отрицают связь с Николасом Латифи

В "Макларене" опровергли слухи о том, что покупка десяти процентов акций команды канадским бизнесменом Майклом Латифи за 270 миллионов долларов связана с возможным переходом в команду его сына Николаса Латифи. В настоящий момент гонщик выступает в "Формуле-2" и является резервным пилотом "Форс Индии".

– Нет никакой связи между инвестициями в "Макларен" Майкла Латифи и карьерой Николаса, – приводит F1Today слова заявления представителя команды. – Это просто равноправная сделка между "Маклареном" и бизнесменом.