В Италии сообщают, что Феттель продлил контракт с "Феррари"

Немецкий пилот Себастьян Феттель продлил контракт с "Феррари", утверждает Sky Sport Italia. Детали сделки между четырехкратным чемпионом мира и итальянской конюшней не уточняются.

Ранее появлялась информация, согласно которой "Феррари" предложила Феттелю контракт на три года, по условиям которого он заработает 120 миллионов евро. Гонщик отказался от этого соглашения, поскольку хотел подписать контракт на меньший срок.

По данным СМИ, Феттель собирался подписать однолетнее соглашение, по истечении срока которого он смог бы подписать контракт с "Мерседесом".